A cura della Redazione

Proseguono senza sosta i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nell’area vesuviana. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 17 anni con l’accusa di detenzione illecita di droga ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano durante un servizio di controllo del territorio a San Gennaro Vesuviano.

I poliziotti, mentre percorrevano una delle strade della cittadina, hanno notato il giovane fermo nei pressi di uno scooter. L’atteggiamento sospetto del ragazzo ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo.

L’intuito investigativo si è rivelato fondato: all’interno del motociclo i poliziotti hanno trovato circa 700 grammi di hashish, un bilancino di precisione, due coltelli con le lame intrise di sostanza stupefacente e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Per il 17enne sono quindi scattate le manette. Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.