A cura della Redazione

Operazione straordinaria di controllo del territorio a Castellammare di Stabia, dove i militari della Compagnia dei Carabinieri, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, al NAS di Napoli, alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco, hanno effettuato verifiche su attività commerciali e cittadini.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 22 veicoli e identificate 62 persone. Due le attività commerciali finite sotto la lente degli ispettori, entrambe risultate irregolari e con conseguenti provvedimenti a carico delle titolari.

Nel dettaglio, una delle imprenditrici, alla guida di un noto bar della movida stabiese, è stata denunciata per diverse violazioni: accertata la mancanza di formazione del personale e l’omessa documentazione relativa all’impatto acustico, oltre alla presenza di una tabella pubblicitaria non autorizzata e all’ampliamento irregolare dell’area di somministrazione. Disposto anche il divieto di utilizzo della cucina a gas per carenze nelle norme antincendio. I controlli hanno portato inoltre al sequestro di 10 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità e alla rilevazione di gravi carenze igienico-sanitarie, con conseguente chiusura amministrativa dell’attività. Le sanzioni complessive ammontano a circa 10mila euro.

Sanzioni anche per una pasticceria cittadina, la cui titolare è stata denunciata per mancata formazione dei lavoratori, assenza di sorveglianza sanitaria e omissioni legate alla valutazione dell’impatto acustico. Segnalate inoltre irregolarità urbanistiche per alcune strutture in legno e per l’ampliamento dell’area destinata alla somministrazione. In questo caso, le sanzioni amministrative si aggirano intorno ai 2mila euro.

Nel bilancio dell’operazione anche un arresto: in manette un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di hashish e marijuana. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Un’altra persona è stata invece segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo straordinario del territorio volte a garantire sicurezza, legalità e rispetto delle normative vigenti.

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