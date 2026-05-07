A cura della Redazione

Nascondeva la droga tra le fessure di una parete rocciosa, in una zona appartata di Gragnano, ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri. In manette un 24enne del posto, incensurato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dai militari della stazione di Gragnano durante un servizio di controllo del territorio. La pattuglia stava percorrendo via vicinale San Nicola dei Miri quando ha notato un giovane in sella a uno scooter fermarsi improvvisamente ai margini della strada.

Il ragazzo è sceso dal mezzo, ha inserito il cavalletto e si è diretto verso una parete rocciosa poco distante. Un comportamento che ha immediatamente insospettito i carabinieri: il 24enne continuava a guardarsi intorno con fare nervoso mentre cercava qualcosa tra le fessure della roccia.

I militari sono intervenuti proprio nel momento in cui il giovane stava recuperando un involucro nascosto nella parete. All’interno c’erano diverse dosi di droga.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai carabinieri di sequestrare complessivamente 58 dosi di cocaina, 35 dosi di crack e 70 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso dei controlli è emerso anche che il 24enne era alla guida dello scooter senza patente. Per questo motivo è stato sanzionato per violazione del codice della strada e il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo.