A cura della Redazione

I militari della Compagnia dei Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno eseguito, lo scorso 10 aprile 2026, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.G. su disposizione del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore e su richiesta della Procura della Repubblica. L’indagato è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo sarebbe stato individuato, insieme a un complice al momento non identificato, mentre nella notte del 3 maggio 2025 nascondeva un borsone tra i cosiddetti “binari morti” della stazione ferroviaria di Angri. All’interno della borsa sarebbero state trovate 35 confezioni di cocaina per un peso complessivo di oltre 36 chilogrammi.

Le indagini condotte dalla polizia giudiziaria, e condivise dalla Procura, hanno portato all’emissione della misura cautelare, ritenuta necessaria dal giudice per la gravità dei fatti contestati.