Tragico incidente stradale a Sorrento: una vittima e un ferito grave

A cura della Redazione

I carabinieri dell’aliquota radiomobile e della Stazione di Sorrento sono intervenuti in via degli Aranci per un incidente stradale mortale. Per cause attualmente in fase di accertamento, uno scooter ha impattato contro un’auto in marcia. Sul posto, la passeggera dello scooter, di 65 anni, è deceduta sul colpo, mentre il giovane conducente, di soli 20 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Sorrento, dove attualmente versa in prognosi riservata.

In seguito all'incidente, entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati dalle autorità. Fortunatamente, l’automobilista dell'auto non ha riportato ferite. Le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente sono già state avviate dai carabinieri, che stanno lavorando per fare chiarezza su quanto accaduto.

"Al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata molto forte e l'abbiamo avvertita distintamente a Cosenza e in tutta la Calabria, ma la situazione, per fortuna, è sotto controllo". Così all'Adnkronos, il sindaco di Cosenza Franz Caruso, a seguito del terremoto di magnitudo 6.2, registrato poco dopo la mezzanotte nel Cosentino.