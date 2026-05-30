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Torre del Greco, accoltellato durante una rissa: 39enne operato d'urgenza al Maresca

Torre del Greco, accoltellato durante una rissa: 39enne operato d'urgenza al Maresca

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è arrivato in ospedale con diverse ferite da arma da taglio

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Questa mattina i carabinieri della stazione di Torre Del Greco sono intervenuti nell’ospedale Maresca per un uomo ferito. Poco prima un 39nne del posto già noto alle forze dell’ordine era arrivato al pronto soccorso con diverse ferite da arma da taglio.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo sia stato vittima di una rissa avvenuta a via Vittorio Veneto.

L’uomo è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed è ancora ricoverato, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Al momento non si conoscono i motivi. Le indagini sono tutt’ora in corso.

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