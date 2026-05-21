A cura della Redazione

I poliziotti della Squadra Mobile di Como hanno arrestato un 27enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti e per aver tentato una truffa simile appena una settimana fa a Lecco.

Il giovane è stato fermato mentre cercava di allontanarsi da Como dopo aver messo a segno una truffa ai danni di una pensionata residente in via Mentana. Durante il controllo, gli agenti lo hanno trovato in possesso di circa 6mila euro in contanti e di un chilo e mezzo di oggetti in oro sottratti all’anziana vittima.

Le indagini della polizia hanno consentito di ricostruire rapidamente l’accaduto e di bloccare il presunto responsabile prima che riuscisse a far perdere le proprie tracce. Il materiale recuperato è stato sequestrato, mentre il 27enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.