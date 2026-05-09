A cura della Redazione

Tragedia nella notte a Boscoreale, dove un violento incidente stradale è costato la vita a un giovane di Torre Annunziata. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi.

La vittima, Giuseppe Vangone di 24 anni, è residente a Torre Annunziata, ed avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 2 luglio.

L’incidente si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Settetermini. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, una Fiat Panda con a bordo tre giovani, tutti oplontini, avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi violentemente contro un muro per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Gli altri due occupanti dell’auto, di 22 e 20 anni, sono rimasti gravemente feriti. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il 22enne è stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale del Mare di Napoli, mentre il 20enne è stato ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, anch’egli in prognosi riservata.

La salma del giovane è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di eventuali ulteriori accertamenti. I carabinieri proseguono le indagini per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente.