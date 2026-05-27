Torre Annunziata, tenta di rubare materiale elettrico da Leroy Merlin: arrestato

A cura della Redazione

Ha cercato di uscire dal centro commerciale con materiale elettrico per un valore di circa 1.200 euro senza pagare, ma è stato fermato dalla vigilanza privata e arrestato dalla Polizia di Stato.

È accaduto questa mattina all’interno dello store Leroy Merlin di Torre Annunziata. Uno degli addetti alla sicurezza della Pantera Security, impegnato nel servizio di controllo all’ingresso, ha notato movimenti sospetti di un cliente, un operaio straniero.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici del punto vendita per ulteriori verifiche, ma qui avrebbe dato in escandescenza, rendendo necessario l’intervento di una pattuglia del commissariato di Polizia di Torre Annunziata.

Gli agenti, dopo aver accertato i fatti, hanno arrestato il sospettato con l’accusa di furto aggravato. La merce, che l'uomo aveva nascosto nella camicia e già recuperata dai vigilanti, è stata restituita al negozio. Dai controlli è emerso che si trattava di materiale elettrico del valore complessivo di circa 1.200 euro.