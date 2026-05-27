YMA-latte

Omicidio Fontana a Torre Annunziata: quattro arresti per omicidio e porto abusivo di armi

Omicidio Fontana a Torre Annunziata: quattro arresti per omicidio e porto abusivo di armi

L'uomo di Castellammare di Stabia fu ucciso nei pressi del tribunale il 7 febbraio 2024

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Su delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio, detenzione e porto abusivo di armi, reati aggravati dal metodo mafioso.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, uno degli indagati avrebbe avuto un ruolo nel delitto di Alfonso Fontana, di Castellammare di Stabia, ucciso a Torre Annunziata il 7 febbraio 2024 con numerosi colpi d’arma da fuoco. In particolare, l’uomo avrebbe accompagnato il presunto killer e ne avrebbe favorito la fuga dopo l’agguato.

Gli altri indagati sono invece accusati di detenzione e porto di armi in luogo pubblico, episodi che sarebbero avvenuti nel territorio di Castellammare di Stabia.

L’attività investigativa si inserisce nel più ampio contrasto ai fenomeni criminali di matrice mafiosa nell’area vesuviana.

 

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Ricevi prima le notizie locali di TorreSette

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite per trovare più facilmente aggiornamenti e breaking news locali.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE