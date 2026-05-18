A cura della Redazione

I carabinieri della Tenenza di Cercola hanno eseguito un fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Nola nei confronti di un uomo di 49 anni, di Sant'Anastasia, gravemente indiziato di aver commesso un duplice omicidio ai danni di due donne.

Le vittime, una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine, sarebbero state uccise in momenti diversi tra il 16 e il 17 maggio all’interno di un fabbricato fatiscente situato a Pollena Trocchia.

Il provvedimento restrittivo è stato adottato sulla base delle prime attività investigative condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Nola. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e il movente del duplice delitto. L'ipotesi della Procura e dei carabinieri è che le due vittime fossero due prostitute e sarebbero state uccise in due giorni diversi, spintonate giù dal palazzo, forse al culmine di una lite sul pagamento.

L’attività investigativa, spiegano gli investigatori, è ancora nella fase iniziale e proseguirà nelle prossime ore con ulteriori approfondimenti ritenuti indispensabili.

Dopo l’interrogatorio davanti al pubblico ministero di turno, avvenuto alla presenza del proprio difensore, il 49enne è stato trasferito nel carcere di Napoli Poggioreale, in attesa della decisione del giudice sulla convalida del fermo.