Spaccio di cocaina a San Giuseppe Vesuviano: arrestato 29enne dalla Polizia di Stato

A cura della Redazione

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 29enne con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti, mentre transitavano in via Scudieri, hanno notato il giovane che, con atteggiamento sospetto, stava consegnando qualcosa a un altro uomo.

Alla vista della pattuglia, i due hanno immediatamente interrotto lo scambio e si sono allontanati in direzioni opposte nel tentativo di eludere il controllo. Gli agenti sono però intervenuti tempestivamente riuscendo a raggiungere e bloccare il 29enne.

Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 18 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi, e di 220 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. L’acquirente, invece, è stato trovato con una dose di cocaina.

I successivi accertamenti hanno portato i poliziotti a estendere il controllo all’abitazione dell’indagato, dove sono stati rinvenuti altri 113 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 34 grammi, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e ulteriori 185 euro in contanti.

Alla luce degli elementi raccolti, il 29enne è stato arrestato dagli agenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’acquirente è stato invece sanzionato amministrativamente per detenzione di droga destinata all’uso personale.