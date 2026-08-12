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Incensurato vende droga "per sbarcare il lunario": arrestato 35enne

Incensurato vende droga "per sbarcare il lunario": arrestato 35enne

L'uomo è stato trovato in possesso si 13 dosi di cocaina e 300 euro in contanti

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

L’esercito dei pusher incensurati continua a mettere vittime. Siamo a Pollena Trocchia e i carabinieri della tenenza di Cercola fermano un 35enne incensurato a via Apicella.

L’uomo è agitato ed è per questo che scatta la perquisizione. Rinvenuti e sequestrati 300 euro in contanti e 13 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio. L’arrestato dirà di vendere droga per sbarcare il lunario.

Il 35enne è in attesa di giudizio, deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

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