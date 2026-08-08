Boscoreale, paura durante il temporale: grosso pino si abbatte su una villetta

A cura della Redazione

Paura nel pomeriggio di ieri a Boscoreale, dove il violento temporale che ha colpito l'area vesuviana ha provocato il crollo di un grosso albero di pino su una villetta.

L'episodio si è verificato in via Brancaccio, in località Marchesa, nella periferia della città. Le forti raffiche di vento hanno sradicato l'albero, che si è abbattuto sull'abitazione causando danni rilevanti alla struttura.

Fortunatamente, al momento del crollo, all'interno della villetta non c'era nessuno. Le quattro persone che compongono il nucleo familiare residente sono quindi rimaste illese.

A scopo precauzionale, tuttavia, l'abitazione è stata sgomberata. «Un nucleo familiare di quattro persone è stato sistemato in una struttura ricettiva del territorio», ha fatto sapere il sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e il personale comunale per mettere in sicurezza l'area e verificare le condizioni dell'immobile.

«Il personale comunale è prontamente intervenuto per mettere in sicurezza l'area e collaborare con le autorità competenti», ha spiegato il primo cittadino, che ha effettuato un sopralluogo insieme al vicesindaco Di Somma.

Il sindaco ha inoltre ringraziato Vigili del Fuoco, Polizia Locale e funzionari comunali, impegnati nelle operazioni fino alla mattinata successiva.

Il grosso pino, cadendo, ha anche ostruito parzialmente la carreggiata, rendendo necessario un intervento per la rimozione del tronco e il ripristino della viabilità.

Ingenti i danni riportati dalla villetta, ma il bilancio più importante resta quello delle persone coinvolte: nessuno dei residenti è rimasto ferito.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook