Scossa di magnitudo 4.7 avvertita nell'area vesuviana: spavento tra i residenti

A cura della Redazione

Forte scossa di terremoto avvertita tra Napoli e provincia. Alle 19.46 di venerdì 31 luglio i sismografi dell'INGV hanno registrato il sisma di magnitudo 4.7. Tanto spavento tra i residenti in tutta l'area. La scossa è durata alcuni secondi ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'epicentro nell'area flegrea (Solfatara) ad una profondità di 3 chilometri.

Al momento non si registrano danni a persone o edifici, tuttavia sono in corso verifiche da parte dei Vigili del Fuoco.

Le dichiarazioni del sindaco Gigi Manzoni

Prima di tutto desidero rivolgermi a tutti voi che, come me, avete avvertito chiaramente la forte scossa di questa sera. Comprendo la preoccupazione e l'apprensione che in questi momenti possono nascere, soprattutto nelle famiglie.

Abbiamo immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare tutte le attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione. Siamo in costante contatto con l'Osservatorio Vesuviano, la Protezione Civile e tutte le autorità competenti per seguire minuto dopo minuto l'evoluzione dello sciame sismico in corso.

Vi chiedo di mantenere la calma, di attenervi alle indicazioni delle autorità e di affidarvi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune.

Per segnalare eventuali danni o situazioni di emergenza sono attivi i seguenti numeri: Protezione Civile: 081 18894400

L'Amministrazione comunale è pienamente operativa e continuerà a tenervi costantemente informati. Siamo al vostro fianco e faremo tutto il necessario per garantire assistenza e sicurezza alla nostra comunità.

