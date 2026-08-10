Castellammare, tragico incidente sulla Statale Sorrentina: muore motociclista 59enne

A cura della Redazione

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale Sorrentina, nel territorio di Castellammare di Stabia. A perdere la vita è stato un motociclista di 59 anni, originario di Piano di Sorrento.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente si sarebbe verificato lungo il raccordo autostradale stabiese. Per cause ancora da accertare, la moto sulla quale viaggiava il 59enne si sarebbe scontrata violentemente con un veicolo adibito al servizio Ncc. Dopo l'impatto, il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche carabinieri e polizia, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti e code sia in direzione Napoli sia verso la Penisola Sorrentina.