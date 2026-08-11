San Giuseppe Vesuviano, 23enne accoltellato in piazza: polmone perforato

A cura della Redazione

Un 23enne originario del Bangladesh è stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano e ha riportato gravi ferite, tra cui la perforazione di un polmone. Sull'episodio indagano i carabinieri.

I militari della stazione di San Giuseppe Vesuviano, allertati dal 112, sono intervenuti inizialmente presso la clinica Santa Lucia, dove era stata segnalata la presenza di una persona ferita con un'arma da taglio.

La vittima, residente in città, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita all'ospedale di Nola. Le sue condizioni hanno successivamente reso necessario un nuovo trasferimento d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli.

L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Elena d'Aosta

Secondo i primi accertamenti, l'accoltellamento sarebbe avvenuto in piazza Elena d'Aosta. Restano ancora da chiarire sia la dinamica sia il movente dell'aggressione.

I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, ascoltando alcuni amici del 23enne presenti sul posto e raccogliendo elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Gli investigatori stanno concentrando gli accertamenti nell'ambito della comunità bangladese locale, nel tentativo di identificare il responsabile e comprendere le ragioni che hanno portato al ferimento del giovane.