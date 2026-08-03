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Agerola, tenta la truffa della finta rapina ad un 65enne: arrestato 20enne

Agerola, tenta la truffa della finta rapina ad un 65enne: arrestato 20enne

Il giovane è stato bloccato e arrestato mentre tentava di impossessarsi dei gioielli

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Ad Agerola i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per tentata truffa Rosario Eduardo Darlyn Alejandro, 20enne nato nella Repubblica Dominicana già noto alle forze dell’ordine e domiciliato a Napoli.

I militari – allertati dal 112 – hanno appreso del tentativo della truffa della finta rapina in danno di un 65enne. Vittima e soprattutto nipote non hanno creduto al finto maresciallo chiamando il 112.

I carabinieri hanno atteso il 20enne che era ancora in contatto telefonico con la vittima. Il 20enne, entrato in casa, è stato bloccato e arrestato mentre tentava di impossessarsi dei gioielli.

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