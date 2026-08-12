Torre Annunziata, violento nubifragio sul litorale: bagnanti in fuga e Circumvesuviana in tilt

Un pomeriggio di piena estate trasformato nel giro di pochi minuti in uno scenario quasi autunnale. Il violento nubifragio che oggi, mercoledì 12 agosto, ha investito l'area vesuviana ha colto di sorpresa centinaia di bagnanti sulle spiagge di Torre Annunziata e degli altri comuni della costa, provocando danni e pesanti ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria.

Il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche è stato provocato dal passaggio di una intensa cella temporalesca tra il Nolano e il Vesuviano, accompagnata da pioggia torrenziale, fulmini e soprattutto fortissime raffiche di vento. In diverse zone della provincia di Napoli si sono registrati anche grandine, allagamenti e cadute di alberi.

Il fuggi fuggi dalle spiagge di Torre Annunziata

A Torre Annunziata il temporale è arrivato improvvisamente nel pomeriggio, quando i lidi erano ancora affollati. Nel giro di pochissimo tempo il cielo si è oscurato e le raffiche di vento hanno costretto i bagnanti ad abbandonare rapidamente spiagge e arenili.

Fortunatamente le persone presenti hanno trovato riparo all'interno degli stabilimenti balneari e non risultano feriti. A fare le spese della violenza del vento sono state soprattutto le attrezzature: ombrelloni, lettini e salvagenti sono stati sollevati e trascinati via.

Particolarmente significativo quanto accaduto al Lido Azzurro, dove una decina di ombrelloni sarebbero stati strappati dalle raffiche e spinti al largo.

Circumvesuviana paralizzata, centinaia di passeggeri a terra

Pesanti le conseguenze anche per la Circumvesuviana. Il maltempo ha provocato danni alla linea aerea, con problemi segnalati lungo l'asse ferroviario tra Torre del Greco e l'area di Pioppaino, determinando interruzioni e forti disagi sulla direttrice verso Torre Annunziata e Sorrento. EAV ha attivato servizi sostitutivi con autobus.

Alla stazione Torre Annunziata Oplonti centinaia di viaggiatori, tra i quali numerosi turisti diretti verso le località della costa e della Penisola Sorrentina, sono stati fatti scendere dai convogli e indirizzati verso via Vittorio Veneto, dove ad attenderli c'erano i bus messi a disposizione dall'EAV.

L'improvviso afflusso di passeggeri e dei mezzi sostitutivi ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche sulla viabilità cittadina, con traffico in tilt nella zona della stazione. Nel momento di maggiore confusione non si è registrata la presenza di pattuglie della polizia municipale per disciplinare la circolazione.

Alberi abbattuti tra Boscoreale e Penisola Sorrentina

La furia del temporale ha lasciato il segno anche negli altri comuni dell'area. A Boscoreale un grosso albero è crollato in via Settetermini, nel rione Piano Napoli, finendo contro una palazzina e danneggiandone parte della facciata e del parapetto. Anche in questo caso non risultano persone ferite. Altri alberi sono stati abbattuti dalle raffiche di vento tra il Vesuviano, Castellammare e la Penisola Sorrentina.

Una tempesta tanto intensa quanto rapida che ha lasciato dietro di sé soprattutto danni materiali e pesanti disagi, ma fortunatamente, almeno sulla base delle informazioni disponibili, nessuna conseguenza per le persone.

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