Torre del Greco, incendio nella notte in via Lamaria: evacuate 35 persone

A cura della Redazione

Notte di paura a Torre del Greco, dove un incendio divampato in via Lamaria 13 ha reso necessaria l’evacuazione di numerosi residenti.

L’emergenza è iniziata intorno alle 3.30, quando un’automobile e un motociclo parcheggiati lungo la strada sono stati interessati dalle fiamme. Il rogo si è poi esteso rapidamente, arrivando a coinvolgere il fabbricato vicino e facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

Per tutelare l’incolumità degli abitanti, sono stati fatti uscire dall’edificio 16 nuclei familiari, pari a circa 35 persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della zona.

La vicenda è seguita dalla Prefettura di Napoli. Il prefetto Michele di Bari ha riunito in mattinata il Centro coordinamento soccorsi, con l’obiettivo di valutare l’evoluzione dell’emergenza e predisporre le forme di assistenza necessarie per le famiglie temporaneamente allontanate dalle proprie case.

Anche il Comune di Torre del Greco si è attivato attraverso i propri uffici e la Protezione civile locale per offrire sostegno ai residenti coinvolti.

Nel frattempo proseguono i sopralluoghi tecnici per quantificare i danni subiti dall’immobile e stabilire se vi siano le condizioni per consentire il rientro delle famiglie. Parallelamente sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria per ricostruire l’esatta origine dell’incendio.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Gli investigatori dovranno chiarire se le fiamme siano state provocate da un guasto o da un evento accidentale, oppure se dietro il rogo possano esserci altre cause.

La zona resta sotto osservazione, mentre i residenti attendono l’esito delle verifiche per sapere quando potranno tornare nelle proprie abitazioni.