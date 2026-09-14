YMA-latte

Castellammare, 26enne arrestato: accusato di violenza sessuale e sequestro di persona

Castellammare, 26enne arrestato: accusato di violenza sessuale e sequestro di persona

La vittima, poco più che maggiorenne, sarebbe stata attirata con l'inganno in una cantina

Aggiornato il (1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Un 26enne residente a Castellammare di Stabia è stato arrestato questa mattina, 14 settembre, dai carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura.

Il giovane è gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, che sarebbero stati commessi nella notte tra l’1 e il 3 agosto ai danni di una ragazza poco più che maggiorenne.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe conosciuto la giovane attraverso un social network, conquistandone la fiducia per poi attirarla con l’inganno in una cantina buia e isolata situata in un condominio di corso Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Argomenti

Una volta all’interno, avrebbe sbarrato la porta con un pesante termosifone e sottratto il telefono cellulare alla ragazza, privandola della libertà personale per diverse ore. Nonostante il dissenso, le suppliche e i tentativi di difendersi, la giovane sarebbe stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e sessuali, accompagnate da gravi minacce di morte.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia-querela presentata dalla vittima. Il suo racconto, secondo la Procura, avrebbe trovato riscontri nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici della polizia giudiziaria e nelle testimonianze raccolte dagli investigatori.

Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere evidenziando, secondo quanto riferisce la Procura, l’estrema gravità della condotta contestata, la pericolosità sociale dell’indagato e il rischio di reiterazione.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Le notizie del tuo territorio, prima delle altre

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE