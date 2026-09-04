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Vico Equense, droga nascosta tra case e terreni: marijuana e piante alte tre metri, un arresto

Vico Equense, droga nascosta tra case e terreni: marijuana e piante alte tre metri, un arresto

Un blitz dei carabinieri nelle zone rurali porta alla scoperta di dosi pronte per lo spaccio e numerose infiorescenze. Denunciato anche un 33enne

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Un servizio mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato i carabinieri della stazione di Vico Equense a scoprire droga e piante di marijuana nascoste tra abitazioni e terreni della zona rurale della città. Il bilancio è di un 32enne arrestato e un 33enne denunciato.

La droga nel ripostiglio e le piante nel terreno

I militari hanno bussato alla porta dell'abitazione di un 32enne già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione, all'interno di un ripostiglio, hanno trovato una busta contenente 17 dosi di marijuana, un contenitore con 0,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Il controllo è stato quindi esteso al terreno che circonda l'abitazione. Raggiunta una zona più isolata, i carabinieri hanno scoperto quattro piante di marijuana alte circa tre metri, con complessivamente 19 infiorescenze.

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Per il 32enne sono scattate le manette: dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Il secondo controllo: 47 infiorescenze su una sola pianta

L'attività antidroga è proseguita in un'altra abitazione di Vico Equense, dove i carabinieri hanno controllato un 33enne.

Dopo aver perquisito gli ambienti della casa, l'attenzione dei militari si è spostata su un terreno situato di fronte al balcone. Ben nascosta è stata individuata una pianta di marijuana alta circa 80 centimetri, ma con ben 47 infiorescenze.

Al termine degli accertamenti, il 33enne è stato denunciato.

Proseguono i controlli dei carabinieri sul territorio per contrastare la coltivazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

 

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