Boscoreale, operaio 59enne ferito: è in pericolo di vita

A cura della Redazione

Un operaio di 59 anni, residente a Boscoreale, è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sono ancora da chiarire le circostanze nelle quali è rimasto ferito.

Ieri sera i carabinieri della stazione di Trecase sono intervenuti presso l'ospedale di Boscotrecase, dove era giunto l'uomo con alcuni graffi sul volto e diversi ematomi al torace.

A causa delle sue condizioni, il 59enne è stato successivamente trasferito all'ospedale di Nocera Inferiore, dove è ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare l'origine delle ferite. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari.