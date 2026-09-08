Circumvesuviana, operaio folgorato sulla linea aerea: è grave, treni fermi tra San Giovanni e Torre del Greco

A cura della Redazione

Un operaio impegnato in alcuni interventi sulla linea aerea della Circumvesuviana è rimasto folgorato nella mattinata di oggi, martedì 8 settembre, nel tratto compreso tra le stazioni di San Giovanni a Teduccio e San Giorgio a Cremano.

Il lavoratore, la cui identità non è stata resa nota, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all'Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato.

Circolazione interrotta fino a Torre del Greco

L'incidente ha reso necessaria l'interruzione della circolazione ferroviaria tra San Giovanni e Torre del Greco. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Eav ha comunicato che si è trattato di un infortunio che ha coinvolto un proprio dipendente mentre era in servizio a San Giorgio a Cremano, assicurando che sono in corso le operazioni necessarie per consentire la ripresa dei collegamenti nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo sono stati predisposti bus sostitutivi tra Napoli e Torre del Greco.

Disagi aggravati dallo sciopero Trenitalia

La situazione sta provocando notevoli difficoltà ai pendolari, anche perché nella stessa giornata è in corso lo sciopero dei treni regionali Trenitalia, previsto fino alle ore 21.

Particolarmente complicata la situazione a Torre del Greco, dove numerosi viaggiatori si sono riversati sui marciapiedi di via Marconi, nei pressi della stazione centrale della Circumvesuviana.

La massiccia presenza di pendolari in attesa dei bus ha richiesto anche l'intervento della Polizia municipale per contenere le ripercussioni sulla viabilità.

Spostata la fermata dei bus sostitutivi

Dopo le interlocuzioni con gli agenti della Polizia municipale, Eav ha deciso di trasferire la fermata dei bus sostitutivi da via Marconi a piazza della Repubblica, nelle immediate vicinanze della stazione centrale.

Resta ora l'attesa soprattutto per le condizioni del lavoratore rimasto gravemente ferito e per la riattivazione della linea ferroviaria.