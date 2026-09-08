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Portici, uomo travolto e ucciso da un treno: linea Napoli-Salerno in tilt

Portici, uomo travolto e ucciso da un treno: linea Napoli-Salerno in tilt

La tragedia intorno a mezzogiorno di ieri, la vittima si trovava sui binari mentre il convoglio entrava in stazione. Circolazione sospesa per oltre un’ora tra Napoli San Giovanni-Barra e Torre del Greco, indagini sulla dinamica.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Tragedia sui binari a Portici, dove un uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno. L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno di ieri e ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

Il convoglio, partito da Salerno e diretto a Napoli, stava entrando nella stazione di Portici. Il macchinista avrebbe rallentato dopo essersi accorto della presenza di una persona sui binari, ma non è riuscito a evitare l'impatto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Circolazione sospesa e passeggeri bloccati

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, mentre la circolazione ferroviaria è stata interrotta per consentire i soccorsi e gli accertamenti.

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La linea è rimasta sospesa per oltre un'ora tra Napoli San Giovanni-Barra e Torre del Greco, con ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni. Anche dopo la riapertura è stato necessario del tempo per smaltire i ritardi accumulati dai convogli rimasti fermi.

I disagi hanno coinvolto centinaia di passeggeri, tra pendolari, studenti e numerosi turisti provenienti anche da Pompei, costretti ad attendere a lungo nelle stazioni.

Indagini per ricostruire quanto accaduto

Le generalità della vittima non sono state rese note. Gli investigatori stanno cercando di stabilire per quale motivo l'uomo si trovasse sui binari al momento dell'arrivo del treno.

Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un gesto volontario, ma al momento non viene esclusa la possibilità che l'uomo abbia tentato di attraversare i binari senza rendersi conto dell'arrivo del convoglio.

Nel primo pomeriggio l'emergenza sulla linea ferroviaria è progressivamente rientrata. Proseguono invece gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica della tragedia.

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