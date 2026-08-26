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Tragedia in Puglia, muoiono due coniugi di Nocera Superiore: arrestato l'altro automobilista

Tragedia in Puglia, muoiono due coniugi di Nocera Superiore: arrestato l'altro automobilista

Dario Serra, 51 anni, e Giovanna Serpi, 47, erano in vacanza nel Salento. Il 41enne alla guida dell'altra auto è risultato positivo ad alcol e droghe

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Una vacanza nel Salento si è trasformata in tragedia per Dario Serra e Giovanna Serpi, marito e moglie di 51 e 47 anni residenti a Nocera Superiore. I due sono morti nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 agosto in un violentissimo incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 17 tra Salice Salentino e Veglie, in provincia di Lecce.

La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, intorno all'una, si è verificato lo scontro con una Mercedes Classe A proveniente dalla direzione opposta e guidata da un 41enne di San Pietro Vernotico, nel Brindisino.

L'impatto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i due coniugi dalle lamiere dell'auto. Per Dario Serra non c'era ormai più nulla da fare, mentre Giovanna Serpi è morta nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarla.

Arrestato il conducente della Mercedes

Il 41enne alla guida della Mercedes è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova piantonato. Gli accertamenti effettuati dopo l'incidente hanno evidenziato la positività ad alcol, cocaina e cannabinoidi. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri. Alcune ricostruzioni riferiscono che la Mercedes avrebbe invaso la corsia opposta, circostanza sulla quale sono in corso gli accertamenti degli investigatori.

Chi erano Dario e Giovanna

Dario Serra era originario di Gragnano, mentre Giovanna Serpi era originaria di Somma Vesuviana. La coppia si era successivamente trasferita a Nocera Superiore per motivi di lavoro.

Dario, laureato in Economia e Commercio alla Federico II, lavorava come direttore di una catena di supermercati. Giovanna era invece un'insegnante. I due stavano trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Puglia quando è avvenuta la tragedia.

La notizia ha profondamente colpito Nocera Superiore e anche le comunità di origine dei due coniugi. Il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D'Acunzi, ha espresso il cordoglio della città per una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità.

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