Lettere, tentano il furto in una casa mentre i proprietari sono in vacanza: due arresti

A cura della Redazione

Sono lontani da casa per le vacanze quando sullo smartphone arriva una notifica d’allarme: qualcuno sta tentando di entrare nella loro abitazione. Immediata la chiamata al 112 che consente ai carabinieri di intervenire e sorprendere due persone davanti all’immobile.

È accaduto a Lettere, in via Varo Chirico. I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia, ricevuta la segnalazione dei proprietari, hanno raggiunto rapidamente l’abitazione.

La recinzione era già stata tagliata

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato due persone: un 47enne di nazionalità svizzera, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, e una 46enne del posto, anche lei già nota.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avevano già tagliato la recinzione esterna della proprietà e stavano tentando di creare un varco per accedere all’interno dell’abitazione.

Il tentativo è stato però interrotto dall’arrivo della pattuglia, allertata dai proprietari grazie alla segnalazione ricevuta a distanza dal sistema di sicurezza.

Trovati attrezzi da scasso e un coltello

I carabinieri hanno fermato i due e, durante il controllo, hanno rinvenuto diversi attrezzi da scasso.

Uno dei fermati aveva inoltre con sé un coltello a serramanico con una lama lunga otto centimetri, sottoposto a sequestro insieme agli altri oggetti rinvenuti.

L’uomo e la donna sono stati arrestati e dovranno rispondere di tentato furto.

Un intervento reso possibile proprio dall’allarme collegato allo smartphone: nonostante fossero in vacanza e lontani dall’abitazione, i proprietari hanno potuto accorgersi in tempo del tentativo di intrusione e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.