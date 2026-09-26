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Monti Lattari, auto trasformata in deposito della droga: sequestrate oltre 1.300 dosi

Monti Lattari, auto trasformata in deposito della droga: sequestrate oltre 1.300 dosi

Blitz dei carabinieri nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum 4”. Nel cofano crack, marijuana, hashish e anche un rilevatore di microspie.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Proseguono i controlli dei carabinieri nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum 4”, finalizzata al contrasto del narcotraffico nell’area dei Monti Lattari.

Impegnati nei servizi i militari della Compagnia di Castellammare di Stabia insieme ai carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, che stanno passando al setaccio zone di vegetazione, muretti e aree particolarmente impervie.

L'auto sospetta in località Aranciata Faito

Durante uno dei controlli in località Aranciata Faito, i militari hanno notato un’auto parcheggiata. Avvicinandosi al veicolo, hanno avvertito un forte odore e deciso di procedere a un controllo.

Nel cofano è stato scoperto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi.

Crack, marijuana e hashish nel cofano

All’interno dell'auto i carabinieri hanno rinvenuto 655 dosi di crack, 401 dosi di marijuana e 299 dosi di hashish, per un totale di 1.355 dosi di droga.

Trovati anche un bilancino e materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Tra il materiale rinvenuto dai militari c’era inoltre un rilevatore di microspie.

Droga e materiale sono stati sequestrati.

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