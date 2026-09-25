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Torre Annunziata, fuga di gas in via Carlo Poerio: evacuato l'Ufficio postale

Torre Annunziata, fuga di gas in via Carlo Poerio: evacuato l'Ufficio postale

Strada chiusa al traffico, sul posto Polizia municipale, carabinieri e tecnici Italgas. La riapertura delle Poste prevista per le 14.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Questa mattina un forte odore di gas è stato avvertito nell’area adiacente alla sede delle Poste. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri, che a scopo precauzionale hanno disposto l’evacuazione dell’Ufficio postale e la chiusura di via Carlo Poerio.

I tecnici al lavoro per individuare il guasto

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici Italgas, impegnati nelle verifiche e nella riparazione del guasto che, secondo le prime informazioni, sembrerebbe essersi verificato all’interno di un’attività commerciale della zona.

Riapertura prevista alle 14

L’Ufficio postale dovrebbe riaprire al pubblico alle ore 14, a condizione che l’intervento venga completato e siano ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza.

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