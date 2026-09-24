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Boscoreale, auto si ribalta in via Settetermini: traffico paralizzato

Boscoreale, auto si ribalta in via Settetermini: traffico paralizzato

L’incidente nei pressi di Villa di Bacco, mentre la vettura procedeva verso Torre Annunziata. Nessun ferito, solo un forte spavento per gli occupanti.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Uno spettacolare incidente stradale si è verificato questa mattina in via Settetermini, nei pressi di Villa di Bacco, a Boscoreale.

Per cause ancora da accertare, un’auto che procedeva in direzione di Torre Annunziata si è ribaltata su un fianco. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si sarebbero registrati feriti, ma soltanto un forte spavento per gli occupanti della vettura.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno aiutato le persone coinvolte a uscire dall’abitacolo.

L’incidente ha provocato la paralisi del traffico lungo via Settetermini, particolarmente intenso per la concomitanza con l’orario di ingresso nelle scuole.

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