Boscoreale, auto si ribalta in via Settetermini: traffico paralizzato

Uno spettacolare incidente stradale si è verificato questa mattina in via Settetermini, nei pressi di Villa di Bacco, a Boscoreale.
Per cause ancora da accertare, un’auto che procedeva in direzione di Torre Annunziata si è ribaltata su un fianco. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si sarebbero registrati feriti, ma soltanto un forte spavento per gli occupanti della vettura.
A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno aiutato le persone coinvolte a uscire dall’abitacolo.
L’incidente ha provocato la paralisi del traffico lungo via Settetermini, particolarmente intenso per la concomitanza con l’orario di ingresso nelle scuole.
Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook