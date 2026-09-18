Boscotrecase, demolite opere abusive nell'ex ristorante “Paraviso al Vesuvio”

A cura della Redazione

Nuovo intervento contro l’abusivismo edilizio nell’area vesuviana. In esecuzione di un ordine emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, sono state demolite diverse opere realizzate abusivamente nel territorio di Boscotrecase.

I manufatti si trovavano in via Cifelli, nelle pertinenze dell’ex ristorante “Paraviso al Vesuvio”, situato in una zona di particolare pregio naturalistico, affacciata sul Golfo di Napoli.

Le opere demolite

L’intervento ha riguardato una vasca di circa 18 metri quadrati, completa delle opere di rifinitura, e un telo utilizzato per coprire una struttura preesistente in legno adibita a pergolato, estesa per circa 100 metri quadrati. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

È stata demolita anche una fontana con vasca ornamentale circolare in pietra, realizzata in un’area destinata ad aiuola.

Un’area sottoposta a numerosi vincoli

Le opere sorgevano all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio e in una zona sottoposta a rigorose misure di tutela.

L’intero territorio di Boscotrecase è dichiarato di notevole interesse pubblico ed è sottoposto alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. È inoltre tutelato dal Piano territoriale paesistico dei Comuni vesuviani.

L’area rientra nella zona di protezione integrale, è classificata in zona sismica di seconda categoria e fa parte della zona rossa ad alto rischio vulcanico. Secondo il Piano per l’assetto idrogeologico, presenta inoltre una pericolosità da frana bassa e un rischio moderato.

Eseguita una sentenza risalente al 2012

La demolizione ha dato esecuzione a una condanna contenuta in una sentenza risalente al 2012.

L’intervento è stato effettuato d’ufficio utilizzando le risorse stanziate dal Parco Nazionale del Vesuvio nell’ambito del protocollo sottoscritto con la Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Secondo la Procura, l’esecuzione degli ordini di demolizione rappresenta uno strumento fondamentale sia per ripristinare le condizioni ambientali violate sia per esercitare un’efficace azione preventiva e dissuasiva contro il fenomeno dell’abusivismo edilizio.