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Castellammare, aggressione al pronto soccorso del San Leonardo: arrestato un 50enne

Castellammare, aggressione al pronto soccorso del San Leonardo: arrestato un 50enne

La vittima è una guardia giurata in servizio nell'ospedale, prima minacciata e poi aggredita

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove una guardia giurata sarebbe stata aggredita da un familiare di un paziente.

La Polizia di Stato ha arrestato un 50enne, accusato di lesioni personali, violenza, minaccia e resistenza nei confronti di un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni.

L'intervento della Polizia al pronto soccorso

Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti nell'ospedale dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa relativa a un'aggressione ai danni di una guardia giurata.

Una volta sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati dalla vittima che ha indicato il 50enne come presunto responsabile dell'accaduto.

Secondo quanto riferito dalla guardia giurata, l'uomo lo avrebbe prima aggredito verbalmente e successivamente anche fisicamente.

Il 50enne arrestato

Alla luce di quanto accertato nell'immediatezza dei fatti, gli agenti hanno proceduto all'arresto del 50enne.

L'episodio riporta l'attenzione sul problema della sicurezza del personale e degli addetti alla vigilanza nelle strutture sanitarie, spesso chiamati a gestire situazioni di tensione soprattutto nelle aree di pronto soccorso.

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