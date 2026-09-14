Vico Equense, Tordigliano in fiamme: il vasto incendio avanza verso il Faito

Ancora una notte di fuoco sui Monti Lattari. Un vasto incendio è divampato questa sera, lunedì 14 settembre, nella zona di Tordigliano, nel territorio di Vico Equense, al confine tra la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana.

Le immagini che stanno circolando in queste ore mostrano un imponente fronte di fuoco, con il cielo illuminato di rosso e una densa colonna di fumo che si alza dalla montagna.

Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza, persino da Napoli, mentre cresce la preoccupazione soprattutto nelle zone collinari di Vico Equense e per il possibile interessamento dell'area del Monte Faito. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un nuovo incendio dopo i roghi delle ultime ore

La zona era stata interessata già nelle ore precedenti da altri incendi. Secondo le prime informazioni, non si esclude che alcuni focolai residui abbiano ripreso vigore, trovando terreno favorevole nella vegetazione secca.

Si tratta tuttavia soltanto di un'ipotesi: le cause del nuovo incendio non sono state ancora accertate.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e dell'emergenza, impegnate nel tentativo di contenere il fronte delle fiamme. Le operazioni risultano particolarmente difficili a causa della conformazione impervia e ripida del territorio e del vento presente nella zona.

Preoccupazione per il Monte Faito

Particolarmente preoccupante è l'evoluzione del rogo. Le informazioni raccolte in serata indicano infatti che il fuoco, partito dalla zona di Tordigliano, si starebbe spostando in direzione dell'area del Faito.

Numerose le segnalazioni dei residenti delle zone più alte di Vico Equense e di Castellammare di Stabia, da dove è chiaramente visibile il bagliore provocato dall'incendio.

Un'altra situazione critica viene segnalata anche nell'area di Agerola, con i Monti Lattari nuovamente interessati da più fronti di fuoco.

Statale 163 al momento aperta

Al momento non risulta disposta una nuova chiusura della Statale Amalfitana 163 a causa dell'incendio di questa sera. Il fronte principale si sta sviluppando nella parte alta della montagna, ma la situazione resta in evoluzione.

Le prossime ore saranno decisive per capire l'estensione del rogo e soprattutto se le squadre impegnate sul posto riusciranno a contenerne l'avanzata verso le zone più alte dei Monti Lattari.

La situazione è in aggiornamento.