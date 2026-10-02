YMA-latte

Sant'Antonio Abate, demolita piscina abusiva realizzata nel 1999 in un'area sottoposta a vincoli

Sant'Antonio Abate, demolita piscina abusiva realizzata nel 1999 in un'area sottoposta a vincoli

L’intervento eseguito dal proprietario in regime di autodemolizione dopo l’ordine dell’autorità giudiziaria. Nessun costo anticipato dal Comune e dalla Cassa Depositi e Prestiti.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Prosegue l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. A Sant’Antonio Abate è stata demolita una piscina abusiva realizzata nel 1999 e situata in un’area sottoposta a diversi vincoli.

L’intervento è stato eseguito in attuazione di un ordine di demolizione emesso dalla Pretura Circondariale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano.

Una piscina di circa 72 metri quadrati

Il manufatto abusivo consisteva in una piscina in cemento armato e struttura in lamiera metallica, completa di rivestimento impermeabilizzante e impianti tecnologici.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

La struttura occupava una superficie in pianta di circa 72 metri quadrati, per un volume interrato di circa 146 metri cubi, ed era di pertinenza dell’abitazione principale situata in via Santa Maria La Carità 340.

L’area sottoposta a tre vincoli

La Procura evidenzia come la zona sulla quale era stata realizzata la piscina sia sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico e ricada inoltre in zona sismica 3.

L’esecuzione degli ordini di demolizione, sottolinea l’ufficio giudiziario oplontino, rappresenta uno strumento sia repressivo, attraverso il ripristino delle condizioni ambientali violate, sia preventivo, per la sua funzione deterrente nei confronti dell’abusivismo edilizio.

Demolizione eseguita dal proprietario

In questo caso, anche a seguito dell’attività di sensibilizzazione portata avanti dalla Procura oplontina, è stato lo stesso proprietario a procedere all’autodemolizione dell’opera abusiva.

L’intervento è stato quindi effettuato senza anticipazione di spese da parte del Comune di Sant’Antonio Abate e della Cassa Depositi e Prestiti.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Le notizie del tuo territorio, prima delle altre

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE