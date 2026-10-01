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Torre Annunziata, il cane Evan fiuta la droga in casa: 35enne arrestato con 206 grammi di hashish

Torre Annunziata, il cane Evan fiuta la droga in casa: 35enne arrestato con 206 grammi di hashish

Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e denaro

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Oltre 200 grammi di hashish nascosti in un appartamento. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato a Torre Annunziata nel corso di un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di un 35enne, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti anche specifici.

L'uomo è accusato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Decisivo il fiuto del cane Evan

L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata, con il supporto della Squadra Cinofili dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Durante il controllo di un appartamento, determinante è stato l'intervento del cane antidroga Evan, che ha segnalato agli agenti la presenza dello stupefacente.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire tre panetti e cinque stecche di hashish, per un peso complessivo di 206 grammi.

Sequestrati bilancino e materiale per confezionare la droga

Nell'abitazione i poliziotti hanno trovato anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Sequestrati inoltre 60 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Al termine degli accertamenti, il 35enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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