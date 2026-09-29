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Torre del Greco, grave incidente sulla Nazionale, donna investita sulle strisce pedonali

Torre del Greco, grave incidente sulla Nazionale, donna investita sulle strisce pedonali

Feriti la donna e il giovane alla guida dello scooter, entrambi trasportati in ospedale

(1 minuto di lettura)
A cura di Antonio Borriello

Ancora un grave incidente sulla Nazionale, all’incrocio con via del Cimitero. Un giovane alla guida di uno scooter ha investito una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Due ambulanze sul posto

L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento di due ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due feriti, disponendone poi il trasferimento in ospedale.

La donna, con una ferita alla testa, è stata trasportata all’ospedale Maresca di Torre del Greco, mentre il giovane alla guida dello scooter è stato condotto all’ospedale di Boscotrecase.

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Al momento non sono note le loro condizioni.

I rilievi della Polizia locale

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio riporta ancora una volta in primo piano il tema della sicurezza stradale lungo la Nazionale, un’arteria caratterizzata da un intenso traffico veicolare e dalla presenza di numerosi attraversamenti pedonali.

Da tempo i residenti chiedono maggiori controlli e interventi per ridurre la velocità dei veicoli, soprattutto nei punti maggiormente frequentati dai pedoni.

L’incidente di oggi riaccende dunque l’attenzione sulla necessità di adottare misure capaci di tutelare non soltanto chi attraversa la strada, ma anche gli stessi conducenti di auto, moto e scooter.

(Nella foto, il luogo dell’incidente – immagine ricostruita con l’ausilio dell’intelligenza artificiale)

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