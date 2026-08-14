Sant'Antonio Abate, sequestra e picchia la compagna per due giorni: lei fugge con il figlio, arrestato 28enne

A cura della Redazione

Due giorni chiusa in casa insieme al figlio di 6 anni, tra violenze, minacce e percosse, fino alla fuga che le ha consentito di raggiungere i carabinieri e chiedere aiuto. È il drammatico episodio avvenuto a Sant’Antonio Abate, dove un uomo di 28 anni è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

A dare l'allarme è stata la stessa vittima, una 24enne che, con il bambino, è riuscita a sottrarsi al compagno dopo due notti trascorse nell'appartamento dal quale, secondo la ricostruzione dei carabinieri, non le sarebbe stato consentito di uscire.

La donna arriva in caserma con il bambino

Quando la giovane raggiunge la stazione dei carabinieri è in evidente stato di agitazione. Piange e chiede aiuto. Sul corpo presenta lividi ed escoriazioni, mentre anche il bambino ha alcuni graffi.

I militari fanno intervenire immediatamente il personale del 118. Una volta al sicuro, la 24enne riesce a calmarsi e comincia a raccontare quanto sarebbe accaduto nelle precedenti 48 ore.

La donna ha un figlio di 6 anni nato da una precedente relazione e da alcuni mesi aveva iniziato una nuova storia con il 28enne, gestore di un B&B. Un rapporto che inizialmente sembrava procedere senza particolari problemi ma che, stando al racconto della vittima, sarebbe stato progressivamente condizionato dalla gelosia e dall'atteggiamento possessivo dell'uomo.

Chiusa in casa dall'11 agosto

La situazione sarebbe precipitata nella tarda serata dell'11 agosto. Convinto che la compagna potesse averlo tradito, il 28enne l'avrebbe rinchiusa nell'abitazione insieme al bambino, chiudendo la porta a chiave.

La giovane avrebbe tentato di opporsi e di convincerlo a lasciarli andare, ma sarebbe stata aggredita ripetutamente.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo l'avrebbe colpita più volte anche con un bastone chiodato, mentre la donna teneva il figlio tra le braccia. Nelle aggressioni sarebbe rimasto coinvolto anche il bambino.

La segregazione sarebbe proseguita per due notti. Il 28enne avrebbe preteso dalla compagna l'ammissione di un presunto tradimento, alternando momenti nei quali le chiedeva scusa ad altre esplosioni di violenza.

La fuga con il figlio

La possibilità di scappare arriva la mattina del 13 agosto. L'uomo esce dall'abitazione portando con sé la compagna e il bambino per acquistare generi alimentari e sigarette.

Una volta saliti in auto, approfittando di un momento di distrazione del 28enne, la donna apre lo sportello, prende il figlio in braccio e fugge.

A favorire la sua salvezza è anche una circostanza fortuita: poco dopo incontra il fratello, che sta transitando in auto. L'uomo fa salire immediatamente a bordo la sorella e il nipote e li accompagna alla stazione dei carabinieri.

Il 28enne arrestato nell'appartamento

Raccolto il racconto della vittima, i militari organizzano l'intervento e raggiungono l'abitazione dove si trova ancora il presunto aggressore.

Il 28enne viene bloccato e arrestato, quindi trasferito in carcere. Dovrà rispondere, secondo le contestazioni formulate nei suoi confronti, di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Le responsabilità dell'indagato dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario.

Madre e figlio sono stati invece accompagnati all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Per la donna è stata formulata una prognosi di 15 giorni, mentre per il bambino di 10 giorni. Nel referto vengono indicate «policontusioni con ematomi ed escoriazioni multiple da aggressione».

Dopo le dimissioni dall'ospedale, la 24enne e il figlio sono stati trasferiti in una struttura protetta, dove potranno essere assistiti e iniziare un percorso di recupero dopo le violenze subite.