Castellammare, droga nascosta negli slip: arrestato pusher 20enne

A cura della Redazione

Un controllo alla circolazione stradale si trasforma in un arresto per droga. È accaduto nel primo pomeriggio in via delle Terme, dove i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno fermato uno scooter con a bordo due giovani.

Alla vista dei militari, i ragazzi avrebbero mostrato un certo nervosismo e un atteggiamento insofferente. Ad attirare l'attenzione dei Carabinieri è stato soprattutto il passeggero, che presentava un insolito rigonfiamento all'altezza dei pantaloni.

Il successivo controllo ha permesso di scoprire cosa nascondesse: negli slip aveva un panetto da 100 grammi e un altro involucro contenente circa 6 grammi di hashish, oltre a una busta in cellophane.

Nel marsupio del giovane sono stati trovati anche 245 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono riconducibile all'attività di spaccio.

A finire in manette è stato un 20enne della zona, incensurato, arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.