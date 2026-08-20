Torre Annunziata, aggressione agli agenti della Polizia Municipale: la solidarietà della Cisl FP

A cura della Redazione

Solidarietà agli agenti della Polizia Municipale di Torre Annunziata vittime di una grave aggressione mentre erano impegnati nello svolgimento delleproprie funzioni. A esprimerla è la Cisl Funzione Pubblica, attraverso una nota indirizzata alla Commissione Straordinaria del Comune e al personale del Comando.

Il testo porta le firme del responsabile territoriale Vincenzo Pagano e del segretario provinciale Giuseppe Manfredi.

«Un'offesa alle istituzioni e alla legalità»

La Cisl FP condanna con fermezza quanto accaduto, sottolineando come l'episodio non rappresenti soltanto una violenza nei confronti degli agenti coinvolti, ma colpisca direttamente il ruolo delle istituzioni.

«L'episodio rappresenta un fatto di particolare gravità – si legge nella lettera – non soltanto per la violenza subita dagli operatori coinvolti, ma anche perché costituisce un'offesa al ruolo delle istituzioni e ai principi fondamentali di legalità, rispetto delle regole e civile convivenza».

Il sindacato ricorda il ruolo svolto quotidianamente dagli appartenenti alla Polizia Locale nel presidio del territorio, nel rispetto delle norme e nella tutela della sicurezza dei cittadini, evidenziando la necessità che gli operatori possano lavorare in condizioni di sicurezza.

La richiesta: maggiori tutele per gli agenti

L'aggressione diventa anche l'occasione per rilanciare un tema che la Cisl FP considera prioritario: rafforzare le tutele per gli appartenenti alla Polizia Locale, anche alla luce del crescente numero di aggressioni, infortuni e patologie professionali.

«Ogni forma di aggressione, intimidazione o violenza nei confronti di un pubblico ufficiale impegnato nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere fermamente contrastata e perseguita nelle sedi competenti», sottolineano Pagano e Manfredi.

Da qui l'auspicio che possa arrivare quanto prima a compimento il percorso di riforma della disciplina della Polizia Locale, attraverso norme in grado di riconoscere la particolare esposizione al rischio degli operatori e garantire strumenti di protezione e condizioni di lavoro adeguate.

La Cisl FP conclude rivolgendo la propria vicinanza agli agenti aggrediti e alle loro famiglie, estendendola a tutto il personale del Comando di Torre Annunziata e ringraziandolo per «la professionalità, il senso del dovere e l'impegno quotidianamente profusi al servizio della collettività».