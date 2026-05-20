A Pompei “emergono” ancora armi, droga e denaro illecito. Stavolta non dagli scavi archeologici, ma da un’abitazione finita nel mirino dei carabinieri della locale Stazione, protagonisti di un’operazione conclusa con l’arresto di un 32enne già noto alle forze dell’ordine.

La perquisizione è scattata nella serata di ieri. I militari hanno setacciato l’appartamento dell’uomo trovando un fucile monocanna calibro 12 con matricola abrasa e sei cartucce.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre rinvenuti circa 100 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi e una consistente somma di denaro contante: quasi 42mila euro, sulla cui provenienza il 32enne non avrebbe saputo fornire spiegazioni convincenti.

Per l’uomo sono così scattate le manette. Trasferito in carcere in attesa di giudizio, dovrà rispondere delle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina.