A cura della Redazione

Continuano i controlli dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco contro il traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri i militari hanno arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio Patrizio Loffredo, 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata in via Gradoni e Canali, dove una pattuglia ha notato uno strano via vai nei pressi di un palazzo. Diverse persone arrivavano in scooter o a piedi, entravano rapidamente nello stabile e ne uscivano pochi minuti dopo con atteggiamento sospetto.

I carabinieri hanno quindi deciso di intervenire fermando un uomo appena uscito dal portone. Durante il controllo è stata trovata una dose di droga appena acquistata. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

A quel punto i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione sospetta, dove ad attenderli c’era il 47enne. Nel corso della perquisizione l’uomo ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti circa 27,80 grammi di cocaina.

Ulteriori controlli hanno permesso di rinvenire in cucina, all’interno di un contenitore di plastica decorato con una maialina rosa, cinque buste trasparenti, due schede plastificate presumibilmente utilizzate per il taglio della droga, quattro accendini e un bilancino di precisione.

Nei pensili della cucina i carabinieri hanno trovato anche una cassetta di sicurezza contenente 3.735 euro in contanti e due schede Sim. Altri 4.070 euro sono stati rinvenuti nel portafoglio del 47enne. Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe riconducibile all’attività di spaccio.

Per Loffredo sono così scattate le manette. L’uomo è stato trasferito in carcere.