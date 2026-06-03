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Torre del Greco, tentato omicidio e rissa: arrestato 18enne

Torre del Greco, tentato omicidio e rissa: arrestato 18enne

Il giovane sarebbe coinvolto nell'aggressione subita dal commerciante 36enne

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Torre del Greco hanno denunciato per tentato omicidio e rissa un 18enne.

Il giovane sarebbe coinvolto nell’aggressione subita dal commerciante 36enne il 30 maggio 2026.

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