Torre del Greco, tentato omicidio e rissa: arrestato 18enne

I carabinieri della Stazione di Torre del Greco hanno denunciato per tentato omicidio e rissa un 18enne.
Il giovane sarebbe coinvolto nell’aggressione subita dal commerciante 36enne il 30 maggio 2026.
I carabinieri della Stazione di Torre del Greco hanno denunciato per tentato omicidio e rissa un 18enne.
Il giovane sarebbe coinvolto nell’aggressione subita dal commerciante 36enne il 30 maggio 2026.
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