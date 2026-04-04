A cura della Redazione

Ha nascosto alcuni prodotti tentando di oltrepassare le casse senza pagarli, ma è stato scoperto e bloccato dalla vigilanza privata. Protagonista dell’episodio un operaio, denunciato a piede libero.

È accaduto nel punto vendita Leroy Merlin di Torre Annunziata, dove gli addetti alla sicurezza della Pantera Security, in servizio presso lo store, hanno notato l’uomo mentre cercava di allontanarsi con merce non pagata per un valore complessivo di circa 75 euro.

Fermato e condotto negli uffici interni, l’uomo è stato identificato anche grazie all’intervento dei carabinieri. Al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero alla Procura di Torre Annunziata.

La merce sottratta è stata recuperata e restituita al negozio.