Tragedia sfiorata a Torre Annunziata. Intorno alle 12 di questa mattina, una donna e il figlio di circa 13 anni sono stati aggrediti con un coltello da un uomo residente nello stesso stabile, in corso Vittorio Emanuele III, al civico 78, angolo con via Cavour.
La madre è stata colpita in più parti del corpo, ma fortunatamente nessuna delle ferite ha interessato organi vitali. Il ragazzo, invece, ha riportato solo ferite superficiali.
Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per le cure del caso.
Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Torre Annunziata, guidati dal dirigente Francesco Cerciello, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Individuato l’aggressore.
Notizia in aggiornamento
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