Torre Annunziata, corso Vittorio Emanuele III: questa mattina una donna e il figlio di 13 anni sono stati aggrediti con un coltello da un vicino di casa. La madre ha riportato ferite non vitali, il ragazzino ferite lieve. Entrambi trasportati al San Leonardo di Castellammare di Stabia, mentre la Polizia ha individuato l’aggressore.