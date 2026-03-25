A cura della Redazione

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato di Pompei, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un locale situato in una delle zone a maggiore afflusso della movida cittadina.

Il provvedimento arriva a seguito di un controllo effettuato nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato, insieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco. Durante l’ispezione è stato accertato lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale e danzante senza le necessarie autorizzazioni, con musica diffusa ad alto volume e conseguente compromissione delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica.

Nel corso degli accertamenti sono emerse anche violazioni più gravi. All’interno del locale, di dimensioni ridotte, è stata riscontrata la presenza di numerose persone, ben oltre i limiti di sicurezza. Inoltre, l’uscita di emergenza risultava inutilizzabile perché ostruita da un palco e da impianti di illuminazione. Sono stati trovati anche materiali combustibili privi di certificazione e l’assenza della SCIA antincendio.

Ulteriori criticità sono state rilevate dal personale dell’ASL, che ha segnalato diverse irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario. I poliziotti hanno inoltre accertato la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, in assenza della prevista tabella alcolemica e di un etilometro a disposizione dei clienti.

Il provvedimento, eseguito nella giornata odierna, è stato adottato per prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza dei cittadini, in un’area particolarmente frequentata durante le ore serali e notturne.