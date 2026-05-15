A cura della Redazione

Una normale Fiat Panda tra le tante in circolazione, ma abbastanza da attirare l’attenzione dei carabinieri della stazione di Piano di Sorrento. Nessuna segnalazione, nessun pedinamento: soltanto un controllo di iniziativa nato dall’esperienza e dall’intuito dei militari.

A bordo dell’auto viaggiavano F. M., 34enne di Pompei già noto alle forze dell’ordine, e una 29enne incensurata. Con loro, però, c’era anche un terzo “passeggero”: un panetto di cocaina del peso di 107 grammi.

Una quantità che, secondo gli investigatori, sarebbe incompatibile con l’uso personale e più vicina invece all’ipotesi di detenzione finalizzata allo spaccio.

La successiva perquisizione ha portato al sequestro della droga e all’arresto di entrambi gli occupanti della vettura. Per il 34enne si sono aperte le porte del carcere, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari.

Entrambi restano ora in attesa di giudizio.