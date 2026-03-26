A cura della Redazione

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Cremano stanno effettuando un servizio notturno di controllo del territorio, quando notano, intorno alle ore 3 di questa notte, il 44enne Rosario D’Ambra mentre passeggiava per via Noschese.

Alla vista dei militari l'uomo scappa. I mcarabinieri lo inseguono, ma lui non ne vuol sapere di fermarsi. Corre in cerca di una via di fuga e quando nota una recinzione la scavalca. E’ il muro di cinta dell’Istituto Comprensivo Rodolfo Stanziale. Il 44enne crede di averla fatta franca ma altre auto dei carabinieri sono sulle sue tracce. Pochi minuti e l’uomo viene rintracciato e bloccato nel piazzale delle palazzine popolari di Via San Martino, a due passi da casa sua.

L'uomo viene arrestato e ora è in attesa di giudizio.