A cura della Redazione

Un tragico incidente stradale ha colpito Torre del Greco, portando con sé un bilancio di un morto e un ferito grave. L'incidente è avvenuto nella serata di sabato 21 marzo in via Lava Troia, strada interessata da lavori di riqualificazione. Un uomo di 70 anni, alla guida di una Fiat 500, ha accusato un malore improvviso che ha reso impossibile il controllo del veicolo.

La dinamica dell'incidente

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia municipale guidati dal comandante Gennaro Russo, la Fiat 500, con a bordo il conducente, la moglie e la figlia, è finita contro un immobile, un ex sementificio. L'impatto è stato devastante e ha portato al decesso immediato del conducente, mentre la moglie, al suo fianco, è rimasta gravemente ferita.

L'intervento dei soccorritori

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell'incidente, ma per il 70enne non c'era più nulla da fare. La moglie, invece, è stata estratta con difficoltà dall'abitacolo e trasferita d'urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverata in prognosi riservata. La figlia, che era seduta sul sedile posteriore, è fortunatamente uscita illesa dall'incidente, sebbene sotto shock per quanto accaduto.

Le indagini in corso

Le indagini sul tragico evento sono state affidate alla Polizia municipale di Torre del Greco. Gli agenti stanno raccogliendo tutte le testimonianze e i dati necessari per chiarire ogni dettaglio della dinamica dell'incidente. La testimonianza della figlia del 70enne è stata cruciale per comprendere che un malore improvviso sia stato la causa scatenante della perdita di controllo del veicolo.