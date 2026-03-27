A cura della Redazione

Un vero e proprio arsenale da guerra nascosto in un’auto e pronto a circolare per le strade di Torre Annunziata. È quanto scoperto dai carabinieri nel corso di un controllo avvenuto nella tarda serata.

Intorno a mezzanotte, una pattuglia ha deciso di fermare una Fiat Panda in transito su via Andolfi. A bordo due persone già note alle forze dell’ordine: un 42enne napoletano, sottoposto alla misura della libertà vigilata, e una 39enne di Giugliano. Alla richiesta di fermarsi, l’uomo alla guida ha accostato senza opporre resistenza.

La sorpresa è arrivata subito dopo. All’interno del veicolo i militari hanno rinvenuto un impressionante quantitativo di armi e munizioni: fucili, anche a canna liscia, e soprattutto diversi fucili mitragliatori tipo AK-74, oltre a una pistola mitragliatrice MP40, arma di origine militare risalente alla Seconda guerra mondiale. Il tutto corredato da caricatori e centinaia di cartucce di vario calibro.

Le armi, perfettamente funzionanti, sono state immediatamente sequestrate e saranno ora sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in episodi criminali.