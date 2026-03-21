A cura della Redazione

Aveva trasformato una semplice utilitaria in un mezzo per il trasporto illecito di prodotti caseari destinati al commercio, ma è stato scoperto per una banale infrazione al codice della strada. È accaduto a Torre del Greco, dove un uomo è stato denunciato dalla Polizia Municipale.

L’uomo, originario di Torre Annunziata, aveva parcheggiato la propria auto in divieto di sosta attirando l’attenzione degli agenti impegnati nei controlli sul territorio. Al segnale acustico dei caschi bianchi, il conducente ha tentato di risalire a bordo per allontanarsi ed evitare verifiche, ma il comportamento sospetto ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti numerosi secchi e contenitori con prodotti caseari conservati in condizioni igieniche precarie: merce accatastata alla rinfusa, immersa in liquido torbido e priva di qualsiasi protezione dagli agenti esterni.

Condotto presso il comando di largo Costantinopoli, sotto il coordinamento del comandante Gennaro Russo, l’uomo è stato sottoposto a ulteriori accertamenti. Le indagini, svolte in collaborazione con l’ASL Napoli 3 Sud, hanno fatto emergere una filiera commerciale abusiva: i prodotti venivano acquistati in un caseificio di Torre Annunziata per poi essere rivenduti senza autorizzazione a esercizi commerciali di Torre del Greco.

Al termine delle verifiche, circa 40 chili di prodotti caseari non conformi sono stati sequestrati e distrutti. Per il responsabile è scattata la denuncia a piede libero per violazioni in materia di sicurezza alimentare.

La vicenda è stata inoltre segnalata alla Guardia di Finanza per ulteriori accertamenti su possibili reati fiscali e commercio abusivo.